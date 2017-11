Pavimentação de rodovias, de vias urbanas, construção de pontes e saneamento estão entre ações do Governo em Maracaju

Obras de pavimentação da MS-460, recuperação do pavimento de 71 m² de vias urbanas e construção de pontes são investimentos feitos pela gestão estadual para promover a integração de Maracaju, onde há recursos investidos também na ampliação do esgotamento sanitário e na infraestrutura urbana.

Fazendo um balanço dos investimentos do Governo do Estado no município de Maracaju, o secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli destacou que Reinaldo Azambuja será o único governador a investir nos 79 municípios.

Nas vias urbanas, o recapeamento com recursos do Governo atingirá 71 mil metros quadrados. E na MS-460, no distrito de Água Fria, um trecho de 49 quilômetros está sendo implantado e vem sendo executada em duas frentes de trabalho. Após concluída, irá promover a integração da região e beneficiará diretamente 222 famílias de pequenos produtores do assentamento Santa Guilhermina.

Em junho deste ano, o governador Reinaldo Azambuja entregou uma ponte de concreto armado com 20 metros de extensão sobre o córrego Turvo, na MS-166, em trecho que faz a ligação das rodovias federais BR-060 e BR-267. Outra travessia está prevista para ser construída sobre o córrego Santo Antônio, com 12 metros de extensão na estrada vicinal que é o prolongamento da rua Valfrido de Moraes Ribeiro.

