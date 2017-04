Pavimentação de rodovia em São Gabriel alavanca o crescimento da cidade, afirmam produtores

São Gabriel do Oeste (MS) – Autorizado pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta terça-feira (18), o início da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida Getúlio Vargas e da rodovia SGO-217 representa o desenvolvimento de São Gabriel do Oeste. A afirmação é do setor produtivo da cidade, representado pelo presidente do Sindicato Rural Júlio Cesar Bortolini. Segundo ele, a obra é alavanca extremamente importante para o crescimento do município.

“É um marco grandioso para São Gabriel, liga a cidade ao Parque de Exposições e atende o anseio da classe produtora”, explicou.

Ao custo de R$ 4,5 milhões, o Governo do Estado pavimentará 3,702 quilômetros das estradas que dão acesso ao Parque de Exposições Balduíno Maffisoni e ao aeroporto municipal. A Embrascop, empresa contratada por meio de licitação, tem prazo de seis meses para concluir a obra.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a urbanização dos trechos da avenida e da rodovia trará mais competitividade e possibilidade de atração de investimentos para São Gabriel. “Esse investimento aqui é uma das parcerias que temos com o município. Na área da infraestrutura urbana, tenho certeza que é de grande importância”, disse Reinaldo, afirmando, ainda, que todo o dinheiro para a execução da obra está garantido. “100% dos recursos estão na conta, até para cumprirmos o cronograma da pavimentação”, garantiu.

Força do campo

O prefeito da cidade, Jeferson Tomazoni, falou que a obra abrirá corredores para outros investimentos. “Amplia caminhos para a industrialização e atração de novas empresas”, avaliou. “Esses R$ 4,5 milhões são o desenvolvimento de São Gabriel”, pontuou. Para o deputado estadual Junior Mochi, presidente da Assembleia Legislativa, a pavimentação das estradas realiza o sonho da classe produtora, que poderá mostrar a potência da agropecuária da cidade.

Dos 3.702 metros de pavimentação e drenagem de águas pluviais, 1.750 metros são da rodovia municipal SGO-217 e 1.952 metros da Avenida Getúlio Vargas. Os R$ 4,5 milhões utilizados no empreendimento são recursos exclusivos do Governo do Estado.

Habitação

Depois de assinar a ordem de serviço para início das obras de pavimentação e drenagem, o governador Reinaldo Azambuja percorreu as ruas do Loteamento Flor do Cerrado, que tem 233 unidades habitacionais. O residencial foi lançada em 2014 e não concluído pela gestão anterior.

As moradias são edificadas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, ao custo total de R$ 14,7 milhões, sendo R$ 887,4 mil exclusivos do Estado e o restante da União e do município. Atualmente, a obra está 63% concluída e a previsão de entrega é julho de 2017.

Também participaram das agendas do governador Reinaldo Azambuja em São Gabriel do Oeste os deputados estaduais Onevan de Matos e Márcio Fernandes, além de vereadores e secretários municipais. Prefeitos de cidades vizinhas também marcaram presença.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários