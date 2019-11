Pavimentação da MS-339 facilita escoamento da produção e diminui risco de acidentes

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência de Gestão de Empreendimentos (Agesul), entregou mais uma obra à população de Mato Grosso do Sul. A implantação e pavimentação da rodovia MS-339, no trecho Serra das Três Cruzes, em uma extensão de mais de 1,57 quilômetros, em Bodoquena, já foi concluída. Com investimento que ultrapassou R$ 5,7 milhões, a rodovia vai ajudar no escoamento da produção de grãos, facilitar o acesso às cidades da região e diminuir a periculosidade da pista, que era palco constante de acidentes.

Com a obra, foram instalados os bueiros para drenagem da via, além da sinalização horizontal e vertical. A pavimentação e implementação da rodovia, que tiveram início em outubro de 2018, foram entregues um ano depois, em outubro de 2019.

Antes do asfalto, o local se resumia a uma estrada de terra estreita, sem iluminação na maior parte do percurso e de difícil acesso, principalmente nos dias de chuva. Além disso, a pista tinha uma declividade e sinuosidade muito acentuadas e os acidentes eram constantes.

“Tudo o que é infraestrutura traz desenvolvimento. Já temos produtores que plantam soja na região e esse acesso vai facilitar o escoamento da produção. Ninguém quer produzir em um local de onde não vai conseguir tirar ou vai ter dificuldade para isso. Essa obra vai trazer facilidade, economia para os produtores para que eles possam escoar a produção. Esse asfalto vai trazer benefícios para os produtores da região, como Morraria, Sumatra, Bodoquena”, afirmou o prefeito de Bodoquena, Kazu Hori.

Segundo ele, os municípios esperavam pela pavimentação da estrada. “Estavam esperando esse asfalto para desfrutar desse progresso”, disse.

Rodovia MS-339 antes das obras executadas pelo Governo do Estado

Luciana Brazil, Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Foto: Agesul.