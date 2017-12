Pavimentação da Estrada do Curê em Bonito está 70% concluída

Campo Grande (MS) – Estão em ritmo avançado as obras de infraestrutura executadas pelo Governo do Estado em Bonito. Das quatro frentes de trabalho autorizadas na cidade, a pavimentação da Estrada do Curê (MS-178), que tem 70% de conclusão, é a que está mais próxima da conclusão. No trecho são investidos mais de R$ 20 milhões – recursos do Governo do Estado e do Ministério do Turismo. São 17 quilômetros de pavimentação que liga o Aeroporto de Bonito até a transposição do Rio da Prata, na BR-267, entre Jardim e Porto Murtinho.

No outro extremo da cidade, na MS-382, que liga Bonito à Gruta do Lago Azul, são aplicados outros R$ 21 milhões na implantação e pavimentação de 23,6 quilômetros da rodovia. Os trabalhos estão com 50% de conclusão e, depois de prontos, vão facilitar o acesso de moradores e turistas a um dos principais atrativos turísticos do município – que só no ano de 2016 recebeu mais de 212 mil turistas, 4% a mais que 2015, conforme dados do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito.

Recuperação de asfalto

Mais um passo rumo às melhorias na infraestrutura urbana de Bonito foi dado pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (4.12), data em que foi autorizado o início das obras de recuperação (recapeamento e tapa-buracos) das vias General Osório, Nelson Felício, 15 de Novembro, Felinto Muller, 29 de Maio, Santana, Monte Castelo, Nossa Senhora da Penha, Nova Jerusalém, das Flores e Luiz da Costa Leite. As intervenções, custeadas pelos cofres estaduais, somam mais de R$ 2 milhões.

Selecionada por meio de licitação, a construtura Oliveira Corrêa tem até janeiro para iniciar os trabalhos. “Esse é o trâmite: depois de dada a ordem de serviço, a empresa tem esse prazo para montar a base de trabalho na cidade e começar o serviço”, explicou o residente regional da Agesul em Bonito, Edmilson Escobar. Conforme o prefeito da cidade, Odilson Soares, a recuperação é muito esperada pela população. “Combinei com o governador Reinaldo Azambuja que iniciaremos essa obra agora em dezembro e que em janeiro de 2018 vamos começar o recapeamento da MS-178, que liga o aeroporto até a entrada do município. Logo na sequência vamos iniciar o asfalto no Marambaia. Esse cronograma foi montado por causa do tempo de chuvas”, disse, agradecendo a compreensão da sociedade e o empenho do governador na liberação dos recursos.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Edemir Rodrigues