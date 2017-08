Parque dos Poderes pode ser chamado de Parque Governador Pedro Pedrossian

Admirador e ex-secretário do governador Pedro Pedrossian, o deputado estadual Paulo Corrêa apresentou na sessão de hoje (22), da Assembleia, um Projeto de Lei que denomina “Governador Pedro Pedrossian” o complexo Parque dos Poderes, formado também pelo Parque das Nações Indígenas.



O projeto é uma homenagem ao ex-governador, que faleceu nesta terça-feira, aos 89 anos, e que foi o responsável pela idealização e construção dos dois parques, além de outras obras importantes para o Estado.



Paulo Corrêa, que na semana passada também apresentou um projeto que proíbe por tempo indeterminado o desmatamento no Parque dos Poderes, disse que o local é um legado de Pedro Pedrossian e uma reserva natural da Capital.



“Eu sempre fui admirador do Dr. Pedro, porque além de ser o melhor governador que Mato Grosso do Sul já teve, ele é minha inspiração como político e criou esse parque, em 1982, que hoje é um das riquezas do nosso Estado. Por isso eu defendo não só a preservação do Porque dos Poderes e Parque das Nações Indígenas, como também acho justo que ele passe a ser chamado de Governador Pedro Pedrossian”, explicou.



Paulo Correa foi Secretário de Habitação do Governo Pedro Pedrossian, entre os anos de 1991 e 1994, sendo um dos responsáveis pela realização do Programa Desfavelamento, que construiu mais de 12 unidades habitacionais e extinguiu as favelas existentes na época em Campo Grande. Foi assim, que aos 33 anos, iniciou a vida pública.



“Dr. Pedro foi um dos responsáveis pelo meu ingresso na vida pública. Muitas vezes ele nos chamava à Governadoria antes das 4 horas da manhã. Era um homem muito à frente do seu tempo, idealizador e sempre muito sensível às necessidades da sociedade. Vai deixar saudades, e mais do que isso, um grande legado e um exemplo de homem trabalhador e honesto”, finalizou.

