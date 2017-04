Paulo Coelho Machado é o homenageado da 79ª Expogrande

Pecuarista, advogado, jornalista e escritor será homenageado em selo comemorativo dos Correios pela 79ª Expogrande. Paulo Coelho Machado será a personalidade homenageada pela Acrissul durante a edição deste ano da Expogrande.

No período em que a feira for realizada, entre os dias 30 de março e 09 de abril, entrará em circulação um selo dos Correios com a estampa do homenageado. O lançamento do selo ocorre tradicionalmente durante a solenidade de abertura da Expogrande, às 19h no Tatersal de Elite 1 “Fábio Zahran”.

Esse tipo de homenagem, denominada “obliteração”, é outorgada à personalidades ligadas ao agronegócio. Paulo Coelho Machado foi produtor rural, advogado, professor e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, nasceu em 16 de dezembro de 1917 em São Paulo, mas tinha orgulho de falar que era campo-grandense.

Na pecuária, foi selecionador de gado nelore com prêmios em exposições e provas zootécnicas, juiz da raça em diversas exposições e organizador do 1º Encontro do Prodoeste e do Encontro do Prodepan.

Exerceu a advocacia principalmente em Mato Grosso e no Rio de Janeiro. Foi promotor e auditor substituto da Justiça Militar da 9ª Região Militar e oficial da reserva (segundo-tenente, CPOR).

Na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras ocupou a cadeira 21, hoje ocupada por Reginaldo Alves de Araújo, patrono Arlindo de Andrade Gomes. Presidiu ainda importantes associações em Campo Grande, como o Sindicato Rural de Campo Grande, Cruz Vermelha Brasileira, Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Rádio Clube, Rotary Club, Liga Sul-Mato-Grossense Pró-Divisão do Estado de Mato Grosso, Associação sul-mato-grossense de Criadores de Nelore e Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.

Foi vereador por dois mandatos, jornalista e diretor do “O Campograndese”, secretário de estado da Agricultura e, depois, da Indústria e Comércio de Mato Grosso.

Presidiu empresas públicas como Usina Jaciara, Junta Administrativa da Acarmat, Grupo Executivo Siderúrgico de Mato Grosso e Organização das Cooperativas de Mato Grosso.

Escreveu “A Parceria Pecuária” (1972), “A Criminalidade em Mato Grosso”, “Processo e Julgamento de Nosso Senhor Jesus Cristo” (1954), “Arlindo de Andrade, Primeiro Juiz de Direito de Campo Grande” (1988); e a série Pelas Ruas de Campo Grande — “A Rua Velha” (1990), “A Rua Barão” (1991), “A Rua Principal” (1991), “A Rua Alegre”, “A Grande Avenida”, 2000.

Recebeu diversas condecorações e prêmios como Ordem do Mérito de Mato Grosso no grau de Comendador, Medalha de Sesquicentenário da República, Prêmio Jacaré de Prata da Prefeitura de Campo Grande pela publicação de “A Rua Velha”, e melhor escritor de 1990, Medalha Heitor Medeiros da OAB-MS e título de Cidadão Honorário de Campo Grande.

Paulo Coelho Machado foi um homem sensível, de inteligência brilhante e memória extraordinária que se destacou em Mato Grosso do Sul como professor, advogado, político e escritor. Ele resgatou a história de Campo Grande, escrevendo sobre suas ruas e habitantes.

Faleceu em 26 de julho de 1999 e Campo Grande.

A abertura oficial será nesta quinta-feira, 30 de abril, às 19 horas no Tatersal de Elite 1 “Fabio Zahran”, e contará, além do lançamento do Selo Oficial de homenagem ao produtor rural Paulo Coelho Machado, com a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.



