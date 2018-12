Paulistas enfrentam trânsito pesado para chegar ao litoral

O motorista que pretende passar a virada do ano no litoral paulista está enfrentando trânsito pesado para chegar ao seu destino. As principais rodovias que ligam a região da capital paulista às praias estão congestionadas no início da tarde de hoje (29).

Segundo a concessionária Ecovias, na rodovia Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, há congestionamento do quilômetro 21 até o 43, no sentido litoral. Na Anchieta, que faz praticamente o mesmo percurso, o trânsito está lento do quilômetro 21 ao 31.

Na rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, no litoral Norte paulista, o trânsito está intenso na descida da serra. Na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também no litoral Norte, há partes com lentidão no trecho entre os quilômetros 65 e 94, no sentido litoral. Na Mogi-Bertioga, o congestionamento ocorre em trechos entre os quilômetros 57 e 90.

Segundo a Secretaria Estadual de Transportes e Logística, os horários de pico no trânsito devem ser registrados até as 24h de hoje e ainda das 6h às 24h de amanhã. Na véspera de Ano Novo, segunda-feira, entre 6h e 22h o movimento deverá ser intenso. No retorno, a expectativa é de maior movimentação de veículos entre 6h e 21h da terça-feira (1º).