Paulistano antecipa volta do litoral e já enfrenta lentidão na Imigrantes

O motorista já enfrenta tráfego lento no trecho de Serra da pista norte da Imigrantes, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos, informa a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes.

A lentidão neste começo de domingo decorre da decisão do paulistano de antecipar a volta do litoral para a capital por causa do mau tempo provocado pela frente fria que entrou em São Paulo de ontem para hoje.

O sistema Anchieta e Imigrantes opera desde as 8 horas deste domingo no esquema 2 por 8. A descida é realizada somente pela pista sul da Rodovia Anchieta. A subida é feita pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta. O tempo está encoberto, com chuva e neblina, e a visibilidade está prejudicada.

O trânsito segue com lentidão também na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no acesso à rodovia dos Imigrantes, do km 273 ao km 274, devido ao excesso de veículos. A Interligação Planalto está bloqueada somente da Anchieta para a Imigrantes, no sentido Litoral, devido à baixa visibilidade causada pela neblina.

Caminhões com destino a São Paulo devem utilizar, obrigatoriamente, a Serra da Rodovia Anchieta para continuar a viagem.

No Sistema Castello Branco e Raposo Tavares, apesar do mau tempo, o motorista ainda trafega com facilidade tanto sentido capital quanto na direção ao interior do Estado. Na Castello Branco, o tráfego de caminhões está suspenso até 1 hora da manhã da segunda-feira, 16.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o motorista consegue imprimir a velocidade máxima permitida em quase toda a extensão das duas rodovias. Ele só tem que pisar no freio na altura do quilômetro 56 da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, trecho em que são realizadas obras para a construção de um viaduto, na altura da rodoviária.

As federais que cortam o Estado de São Paulo estão com trânsito bom nesta manhã de domingo. O motorista desempenha boa velocidade pela Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, em Minas Gerais; Presidente Dutra, que interliga a capital paulista ao Estado do Rio de Janeiro e Regis Bittencourt, que faz a interligação entre São Paulo e o Sul do País.

Veja Também

Comentários