Paulinas disponibilizará livro gratuito, em PDF, sobre a pandemia

Da Redação com Assessoria

Livro digital “O vírus vira o mundo – Em pequenas janelas da quarentena” - (Foto: Divulgação)

Quando nos deparamos com um problema sério, reagimos de formas diferentes: algumas pessoas se recolhem, outras entram em pânico, outras esperam tudo passar para refletir melhor e pensar em como agir. Assim aconteceu com a pandemia do coronavírus. De repente, o mundo parou e obrigou boa parte da população a se recolher, gerando uma profusão de sentimentos.

A Paulinas Editora, pensando em ajudar a todos a entender a pandemia e suas consequências, convidou o filósofo, teólogo e cientista social João Décio Passos para escrever um livro sobre as causas e consequência do Covid-19 em nossa vida. O livro será distribuído gratuitamente, em formato PDF, em nossas plataformas.

No livro digital “O vírus vira o mundo – Em pequenas janelas da quarentena”, João Décio Passos fala, em 21 artigos, sobre uma experiência global e sobre como ela afetou nosso dia a dia. Começa com “E de repente o mundo parou”, que retrata uma realidade nunca vista pela humanidade. O autor passa, então, a mostrar suas consequências na economia e nos relacionamentos familiares (já que todos foram obrigados a conviver juntos 24 horas ao dia) e a falar sobre o papel da religião e da fé neste momento, passando pela pós-verdade, já que tudo o que acreditamos ser verdadeiro passa a ser questionado.

Acesse o link clicando aqui, faça o cadastro e receba um link (via e-mail cadastrado) com o livro.