Patrulhamento no RJ é normal, exceto pontos da Tijuca e Olaria, com manifestações

A Polícia Militar garante que, apesar dos protestos registrados em alguns batalhões, o policiamento é feito normalmente em todo o Estado do Rio de Janeiro. Segundo o porta-voz da corporação, major Ivan Blaz, os únicos pontos com sensibilidade no patrulhamento são os bairros da Tijuca e Olaria, ambos na zona norte da capital.

"Nesse exato momento nós estamos tendo maior sensibilidade na assunção de serviços de alguns pontos aqui na Tijuca e também em Olaria. São os únicos pontos. O interior do Estado já foi completamente coberto, Região Metropolitana, Baixada (fluminense)", garantiu Blaz.

Parentes de policiais militares promovem manifestação em frente ao 6º Batalhão, na Tijuca, e no 16º, em Olaria, bloqueando a saída de veículos de patrulha. Blaz disse que o comando da PM está neste momento debruçado "em esforços em negociar com as equipes que estão fazendo a manifestação".

