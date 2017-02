Patrocínio de última hora garante desfile do bloco inclusivo Gargalhada

O patrocínio de última hora para pagar a banda de músicos vai garantir o desfile do bloco Gargalhada, no domingo (26) de carnaval. A doação foi feita por um simpatizante do bloco, segundo a fundadora da agremiação, Yolanda Braconnot.

O Gargalhada sai no domingo, na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, com concentração a partir das 13h na Associação Atlética Vila Isabel (ACVI). O bloco vai para a rua às 16h. “No meio do caminho, o povo vai se juntando”, disse Yolanda.

“Agora é que eu estou botando a boca no trombone para chamar o pessoal”. Como o bloco prega a diversidade, estão sendo convocados integrantes oriundos do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e de outras entidades que reúnem pessoas com deficiência. “Agora que começa a espalhar a notícia, vamos fazer um carnaval bem bonito."

Como a verba de patrocínio só foi obtida agora, o desfile deste ano não terá um tema específico. “É a inclusão, o privilégio de conviver com as diferenças. Se quiser chegar, é só gargalhar”, disse a fundadora, citando o lema da agremiação.

A porta-bandeira do bloco, como nas edições anteriores, será Shirley, portadora de Síndrome de Down. A rainha do bloco é o filho de Yolanda, Leonardo, deficiente auditivo, que desfila travestido na drag queen Kitana McNew. Já a rainha da bateria é Catita, representante da terceira idade.

O Gargalhada comemora 13 anos e desfila junto do Bloco de Sujos da ACVI, que está completando 66 anos. O Bloco de Sujos abria o carnaval de Vila Isabel no passado e é o mais antigo do vairro tradicional, onde nasceu o compositor Noel Rosa.

