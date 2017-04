O papa Francisco convocou para o dia 20 um consistório (reunião de cardeais) para a canonização de vários bem-aventurados, incluindo os videntes de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, e os chamados "protomártires do Brasil": o sacerdote português Ambrósio Francisco Ferro e André Soveral, o leigo Mateus Moreira e 27 companheiros. Os martírios foram em 1645, considerando as perseguições anticatólicas no País por tropas holandesas.

