Pasta das Cidades anuncia contratos de R$ 951,26 mi para saneamento em 4 Estados

O Ministério das Cidades assina na manhã desta sexta-feira, dia 29, 24 novos contratos de financiamento com empresas estaduais de saneamento básico. Ao todo, serão liberados R$ 951,26 milhões para Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Com a nova operação, a Caixa Econômica Federal deve terminar o ano com R$ 4,084 bilhões em crédito para o saneamento básico.

A maior operação de crédito é com a goiana Seneago, que receberá R$ 341,38 milhões para dois projetos de abastecimento de água. A pernambucana Compesa receberá R$ 312,49 milhões para projetos em nove municípios do Estado; a gaúcha Corsan terá R$ 210,56 milhões que serão direcionados a nove projetos e a capixaba Cesan conseguiu R$ 63,56 milhões para quatro municípios.