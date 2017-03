Confira o passo a passo de make inspirada nos desfiles internacionais

Vale frisar que, antes de tudo, é importante preparar a pele com primer para uniformizá-la e fixar melhor a maquiagem, garantindo maior duração. Usar a base no tom exato da sua pele também é essencial para produzir um look sofisticado / Divulgação/Assessoria

As semanas de moda internacionais ditam as tendências de maquiagem das próximas estações e, ao contrário do que pode parecer, não é difícil traduzi-las para a vida real. Pensando nisso, a maquiadora sênior do Boticário, Suelen Johann, ensina como reproduzir, para o dia a dia, as makes dos desfiles das grifes Dolce & Gabanna e Marc Jacobs, que aconteceram em Milão e Nova York.

Os dois looks reforçam a tendência de batons mais emolientes, com textura cremosa, brilho e cobres vibrantes, como vermelho e vinho. Para os olhos, Dolce & Gabbana reforça o delineado gatinho. Enquanto Marc Jacobs leva o brilho também para sombras com efeito glossy.

Vale frisar que, antes de tudo, é importante preparar a pele com primer para uniformizá-la e fixar melhor a maquiagem, garantindo maior duração. Usar a base no tom exato da sua pele também é essencial para produzir um look sofisticado.

Confira o passo a passo de Dolce & Gabbana:

1. Aplique o quarteto de Sombras Honey Make B. Modern Asian, no tom mais adequado a sua pele, na pálpebra móvel com um pincel de cerdas curtas;

2. Com o Delineador Líquido Preto de Make B., faça um delineado gatinho de traço fino;

3. Aplique Make B. Blush Compacto de tom rosado nas maçãs do rosto;

4. Para finalizar o look, use o batom Perfeito Super Creamy Make B. Modern Asia Dark Rouge nos lábios.

Confira o passo a passo do Marc Jacobs:

1. Destaque as sobrancelhas, utilizando Duo para Sobrancelhas em pó próxima do tom dos seus fios naturais;

2. Aplique um gloss em um tom perolado nas pálpebras para um efeito glossy e iluminado. O efeito também pode ser reproduzido com o Pigmento para Olhos Make B. Modern Asia;

3. Para destacar ainda mais o olhar, aplique várias camadas de Máscara Volume a prova D’agua Intense nos cílios superiores e inferiores;

4. Para finalizar a make, aplique o Batom Perfeito Super Creamy Make B. Modern Asia Dark Sugar, que é super tendência para o inverno, nos lábios.

Veja Também

Comentários