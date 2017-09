Passeios ciclísticos do Detran estão com inscrições abertas

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que as inscrições para os passeios ciclísticos da Semana Nacional de Trânsito nas cidades de São Gabriel do Oeste e Sidrolândia estão abertas. As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pelo site do órgão.

A pedalada de São Gabriel do Oeste, será realizada no dia 29 de setembro, às 15h, no Centro de Eventos Felipe Eduardo Grimm, na rua João Rodrigues de Miranda. As inscrições poderão ser realizadas até quarta-feira (27.9).

Já o evento de Sidrolândia, será realizado no dia 30 de setembro, às 15h, na praça Coronel Porfírio de Brito, na rua São Paulo. As inscrições vão até quinta-feira (28.9). Em ambos eventos a retirada do kit acontecerá das 8h às 14h, no dia do passeio ciclístico.

Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Divulgação

