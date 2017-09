Passeio ciclístico da Virada Esportiva 2017 acontece no centro histórico de SP

Será realizado no próximo domingo, dia 24, a partir das 8h, o primeiro passeio ciclístico da Virada Esportiva 2017 no centro histórico de São Paulo. Cerca de 5 mil participantes irão percorrer 10 quilômetros com largada e chegada no Vale do Anhangabaú.

Os ciclistas passarão pela Avenida São João, Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo, Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, Praça da República, Largo São Francisco, Praça da Sé, Pátio do Colégio, Rua Boa Vista, entre outros locais marcantes do centro da capital paulista.

O passeio ciclístico conta com duas opções de kits de inscrição: o primeiro, gratuito, com número de peito, botton, medalha e sacola; e o segundo, no valor de R$ 20,00, com camiseta, número de peito, medalha, sacola, botton e Squeeze. As inscrições estão abertas até quinta-feira, dia 21, e poderão ser feitas no site www.passeiociclisticosp.com.br.

Veja Também

Comentários