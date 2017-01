Passeata homenageia empresário morto em briga de trânsito em Campo Grande

Mais de cem pessoas se reuniram neste sábado (07), na praça Ari Coelho, em Campo Grande, para homenagear Adriano Correia do Nascimento. O empresário foi morto pelo pelo policial Ricardo Su Moon, durante uma briga de trânsito, no dia 31 de dezembro.

A mobilização começou nas redes sociais por amigos de Adriano. A ideia inicial era protestar contra a liberdade do Policial, mas na quinta-feira (5) depois de um pedido do Ministério Público Estadual (MPE), o policial foi preso novamente, mesmo assim, o grupo resolveu manter a manifestação.

Gritando palavras de ordem, o grupo foi caminhando em direção ao local do crime. A passeata terminou justamente no ponto onde Adriano bateu com a camionete depois de ser atingido por cinco tiros.

No fim, parentes, amigos e até quem não conhecia Adriano se juntou em oração. “Infelizmente eu preferia que ele estivesse preso, porque pelo menos eu poderia ver ele, na cada sei lá, ou poder conversar com ele e agora eu não posso, né?” Desabafa a sobrinha de Adriano Ana Paula Barbosa Nascimento.

