Passarela do Samba em São Paulo recebe sete escolas na primeira noite

O sambódromo do Anhembi, em São Paulo, recebe os desfiles das escolas de samba a partir desta sexta-feira (21). Os primeiros dois dias, sexta (21) e sábado (22) são reservados para a passagem das agremiações do Grupo Especial. Já domingo (23) é o dia das escolas do Acesso, e a segunda-feira (24), das agremiações do grupo de Acesso II.

Neste ano, o desfile das campeãs, com a primeira colocadas do grupo de Acesso II; a primeira e segunda colocadas do grupo de Acesso; e as cinco primeiras escolas do ranking do grupo Especial, vai ocorrer no próximo sábado (29).

Confira os horários e as escolas que desfilam nesta -feira (21):

23h15 – Barroca Zona Sul

0h20 - Tom Maior

1h25 – Dragões da Real

2h30 – Mancha Verde

3h35 – Acadêmicos do Tatuapé

4h40 – Império de Casa Verde

5h45 – X-9 Paulistana

A escola Barroca da Zona Sul abre o desfile com o enredo Benguela… A Barroca Clama a Ti homenageia Tereza de Benguela. A angolana rainha Tereza, como ficou conhecida à sua época, lutou contra a escravidão e liderou o Quilombo de Quariterê no século 18, no Vale do Guaporé (MT).

A escola Tom Maior entra em seguida, no sambódromo, com o samba É Coisa de Preto. O enredo homenageia o povo negro e destaca sua importância no desenvolvimento do Brasil.

A Trupe do Doutores da Alegria, que desde 1991 alegra milhões de crianças hospitalizadas, é o tema da Dragões da Real, a terceira agremiação a entrar no sambódromo nesta -feira, com o enredo A Revolução do Riso.

A Mancha Verde, campeã em 2019, vem logo após, com homenagem a Jesus Cristo, no enredo Pai! Perdoai, Eles Não Sabem o Que Fazem.

A Acadêmicos do Tatuapé, campeã em 2017 e 2018, é escola a entrar no sambódromo, na madrugada de para , e homenageia a cidade de Atibaia com o enredo O Ponteio Da Viola Encanta... Sou Fruto Da Terra, Raiz Desse Chão... Canto Atibaia Do Meu Coração.

Com o samba Marhaba Lubnãn, Império da Casa Verde homenageia a cultura libanesa.

A X-9 Paulista encerra o primeiro dia de desfile do Grupo Especial com o samba-enredo Batuques Para Um Rei Coroado.

No as escolas desfilam a partir das 22h30, na seguinte ordem:

22h30 – Pérola Negra

23h35 – Colorado do Brás

0h40 – Gaviões da Fiel

1h45 – Mocidade Alegre

2h50 – Águia de Ouro

3h55 – Unidos de Vila Maria

5h – Rosas de Ouro