Passageiros se revoltam após cancelamento de voo em Cumbica

A demora para obter informações e assistência da companhia aérea Latam revoltou passageiros de um voo cancelado no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 4.

O voo JJ3557 partiria às 22h45 desta quarta-feira, 3, em direção a Foz do Iguaçu, no Paraná, mas, após o embarque, transferência de aeronave e remarcação, parte dos passageiros precisou passar a noite no saguão aeroporto. O voo foi reprogramado para as 9h30 desta Quinta-feira.

A Latam confirmou que o voo foi cancelado por causa de uma manutenção corretiva. A companhia aérea admitiu ainda que não havia tripulação disponível para o embarque, mais tarde, porque a equipe não poderia ultrapassar o limite de horas de trabalho previsto por lei.

Houve confusão no balcão de check-in no momento em que os passageiros foram liberados do segundo avião e reivindicaram auxílio para hospedagem, conforme a obrigação da empresa em caso de cancelamento que gere pernoite. A Latam garantiu que está prestando a assistência necessária aos passageiros e reiterou, em nota, a preocupação imprescindível com a segurança.

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Guarulhos, informou que, além do trajeto entre São Paulo e Foz do Iguaçu, dois voos internacionais foram cancelados durante a madrugada: um para o México e outro para a Espanha. As reclamações de passageiros foram encaminhadas à unidade da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) localizada no aeroporto paulista.

