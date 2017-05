Passageiros de voo da Latam com destino a Campo Grande passam por momentos de tensão

Poderia ser mais um voo rotineiro Guarulhos- Campo Grande neste sábado, 20, não fosse o incidente que causou a despressurização da cabine e acionou a queda de máscaras de oxigênio.

De número JJ 4799, ele teria saído às 11h30 do Aeroporto Internacional de Cumbica com destino a Campo Grande.

Antes de retornar a Guarulhos, a aeronave teria se desfeito de combustível em pleno ar (informação não confirmada pela assessoria da LATAM, via nota abaixo). Por volta das 12h58, retornou a Guarulhos, onde conseguiu pousar.

As fotos foram enviadas pelo advogado campo-grandense Daniel Castro, que estava no voo.

Tentamos contato com Daniel, após o envio das fotos, mas ele já estava em outro voo com destino a Campo Grande, com previsão de pouso para as 16h30.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA LATAM

A LATAM Airlines Brasil informa que, devido a uma questão técnica, o voo JJ4799 (São Paulo/Congonhas-Campo Grande), que decolou às 11h30* deste sábado (20), alternou para São Paulo/Guarulhos, onde pousou em completa segurança às 12h58*. A empresa esclarece que, por causa de uma despressurização a bordo, o comandante, seguindo todos os procedimentos de segurança, acionou as máscaras de oxigênio. A LATAM informa ainda que os passageiros foram desembarcados e, posteriormente, reacomodados no voo reprogramado, que decolou às 16h*, sob o mesmo número. A empresa ressalta que prestou assistência aos passageiros e reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura. *Horário Brasília

