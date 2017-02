Passageiros contam com quatro novos ônibus na linha Corumbá-Ladário

Veículos contam com elevadores para acessibilidade / Divulgação

A partir desta semana, passageiros que utilizam a linha de ônibus intermunicipal entre Ladário e Corumbá contam com quatro novos veículos. A empresa Viação Canarinho está operando com novos carros, em substituição a alguns dos antigos, que foram vetados em fiscalizações feitas pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan).

No último trimestre de 2016 a Agência intensificou os procedimentos fiscalizatórios e estabeleceu medidas imediatas de melhoria do serviço, entre elas a retirada de circulação de ônibus que não estavam nas condições adequadas de segurança e conforto. As operações das equipes de fiscalização têm sido constantes para cobrar o cumprimento das determinações e avaliar a eficácia das providências tomadas pela empresa.

Os novos ônibus, anos 2013/2014, contam com elevadores para acessibilidade de pessoas com deficiência. Os veículos já foram vistoriados e aprovados tecnicamente pela Agepan. A disponibilização dos carros é uma etapa das melhorias, como explica o diretor de Transportes, Rodovias e Portos, Ayrton Rodrigues. “A Agência continua acompanhando a prestação do serviço, para cobrar melhorias na higiene, na limpeza e na manutenção preventiva da frota”.

Veja Também

Comentários