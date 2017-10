Passageira e criminoso são baleados em tentativa de assalto a ônibus na zona sul

Uma passageira e um criminoso ficaram feridos durante uma tentativa de assalto a um ônibus na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, 10. Eles foram baleados por um passageiro que carregava uma arma e reagiu à abordagem dos bandidos, conforme a Polícia Militar. O assaltante foi ferido no tórax e internado em estado grave no Hospital do Grajaú. A passageira foi atingida na perna e passa bem.

O coletivo passava pela Avenida Interlagos, por volta das 22h30, quando o bando de quatro criminosos - três homens e uma mulher - entrou para tentar roubar dinheiro e pertences dos passageiros. Eles anunciaram o assalto e o homem armado começou a atirar, disseram as testemunhas à PM.

A polícia não soube informar quem é o passageiro que reagiu ao assalto e se ele chegou a ser detido para prestar esclarecimentos. O criminoso baleado é mantido sob custódia policial e a mulher do bando foi presa. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

