Páscoa Solidária arrecada ovos para crianças e adolescentes carentes

São parceiros dessa ação solidária, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Justiça Federal, Lions International, Cartório de Notas, Rota 67 e Cartório Catizane - Ilustração

A Campanha Pacijus de Páscoa 2018, realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e com o apoio de mais de dez parceiros, começa nesta semana e segue até o dia 5 de abril. Até então, são 15 comarcas cadastradas, e o objetivo é presentear com ovos de páscoa todas as crianças e adolescentes das instituições.

Nesta edição, até o momento são 403 crianças e adolescentes esperando pela solidariedade de quem possa doar ovos de páscoa e transformar esse momento mais feliz. Na página da campanha estão disponíveis algumas informações das crianças cadastradas, como idade e entidade que a atende.

É muito fácil participar e fazer uma criança feliz doando um ovo de chocolate. Para participar, basta acessar a página http://www.tjms.jus.br/pacijus/pascoa/index.php, escolher uma criança e clicar em “Quero Presentear!”, um formulário será aberto e deve ser preenchido pelo padrinho. Depois você receberá um e-mail confirmando o apadrinhamento.

É possível apadrinhar mais de uma criança e na página da campanha estão disponíveis algumas informações das crianças cadastradas, como idade e entidade que a atende.

São parceiros dessa ação solidária, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Justiça Federal, Lions International, Cartório de Notas, Rota 67 e Cartório Catizane.

Os chocolates podem ser deixados em um dos seguintes postos de arrecadação:

Capital – Campo Grande/MS

TJMS – Secretaria de Comunicação – Marta (67 3314-1667)

FÓRUM – Núcleo de Informática (3ºandar) – Erick (67 3317-3665)

Cidades do interior

FÓRUM – Procurar pela Assistente Social da Comarca