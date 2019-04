Páscoa movimenta mais de 21 mil passageiros em Campo Grande

A estimativa leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas, e orientou um plano de ação que visa a garantia da fluidez, o conforto e a segurança de quem vai viajar pelos terminais da Infraero - Foto: Camille Panzero

O Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS) deve receber cerca de 21,3 mil passageiros durante o feriado de Páscoa, entre os dias 18 e 22 de abril. No mesmo feriado do ano passado, entre os dias 29/3 e 2/4, foram contabilizados 20.747 viajantes no terminal sul-mato-grossense. O número de operações também deve crescer no período: são esperados 177 pousos e decolagens, oito a mais que as 169 registradas na Semana Santa de 2018.

A estimativa leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas, e orientou um plano de ação que visa a garantia da fluidez, o conforto e a segurança de quem vai viajar pelos terminais da Infraero. Entre as medidas, destaca-se a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. A empresa também realizou manutenções preventivas em equipamentos como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros.

Os "amarelinhos", funcionários da Infraero com colete amarelo que estampa a frase "Posso Ajudar/May I Help You?", estarão de prontidão nos saguões e áreas públicas para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarque e fazer outros esclarecimentos. Nos balcões de informações da Infraero, as equipes também estão preparadas para orientar os viajantes.

Localizado a apenas sete quilômetros do centro de Campo Grande, o terminal tem capacidade para processar 3 milhões de passageiros por ano. Atualmente, quatro companhias aéreas contam com voos a partir da capital sul-mato-grossense - Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas, Latam e Avianca Brasil - que ligam a cidade a sete destinos nacionais: São Paulo, Guarulhos e Campinas (SP), Curitiba (PR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Confins (MG), além da companhia aérea Sideral, que realiza transporte de cargas com destino ao Aeroporto Santa Genoveva/Goiânia.

Rede Infraero

Nos demais aeroportos da Infraero com voos comerciais regulares, a estimativa também é de crescimento neste feriado de Páscoa. Entre os dias 18 e 22/4, os 46 terminais da Rede devem receber 1,05 milhão de passageiros. A alta registrada é 2% superior à movimentação registrada em 2018, quando 1,03 milhão de viajantes foram transportados no período de 29/3 a 2/4. Já o fluxo de aeronaves deve ser de aproximadamente 8,8 mil pousos e decolagens. Os dias de maior movimento serão quinta-feira (18/4), com 264.359 passageiros, e a segunda-feira (22/4), quando são esperados 240.298 viajantes.