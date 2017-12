Partidos separatistas da Catalunha não devem ter maioria absoluta, diz pesquisa

Uma pesquisa encomendada pelo governo da Espanha disse que os partidos pró-independência irão perder sua maioria no Parlamento catalã nas eleições do fim deste mes, complicando as ofertas pós-eleitorais para formar um novo governo na região.

A pesquisa do instituto CIS, divulgada nesta segunda-feira, apontou que os três partidos separatistas no Parlamento ganhariam 66 ou 67 cadeiras em uma nova composição. Os três mantiveram maioria estreita de 72 dos 135 lugares até o Parlamento ser dissolvido pelo governo central de Madri no mês passado.

De acordo com o levantamento do CIS, há uma corrida estreita entre o partido republicano de esquerda ERC e o Ciutadans com 21% e 22,5% dos votos, respectivamente. Com isso, cada um dos dois teria cerca de 32 lugares no novo órgão legislativo. A pesquisa tem margem de erro de 1,8 ponto porcentual para mais ou para menos, com 3 mil pessoas tendo sido ouvidas pelo instituto entre 23 e 27 de novembro. Fonte: Associated Press.