Partidos que dão suporte a Angela Merkel aparecem em 2º lugar em pesquisa

Pela primeira vez em anos, os partidos conservadores que dão suporte à chanceler da Alemanha, Angela Merkel, aparecem em segundo lugar em uma pesquisa de intenção de voto. Merkel é candidata a se manter no cargo pelo quarto mandato.

Entre os dias 3 e 6 de fevereiro, o instituto INSA ouviu 2042 pessoas. 31% dos entrevistados indicaram que devem votar no partido social democrata, que registrou um aumento de 4 pontos porcentuais em relação à última pesquisa. Já os partidos conservadores são apontados com 30% das intenções de voto. A pesquisa foi realizada após os social-democratas nomearem Martin Schulz como candidato para as eleições gerais de 24 de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

