Partidos políticos espanhóis apoiam governo contra independência da Catalunha

Os partidos políticos da Espanha estão demonstrando apoio à ação do governo de assumir o controle de alguns ou todos os poderes autônomos da Catalunha, em resposta à ameaça do líder da região declarar independência.

A oposição socialista apoia as iniciativas do primeiro-ministro Mariano Rajoy, mas quer que as medidas sejam limitadas em extensão e tempo, de acordo com o secretário do PSOE, Jose Luis Abalos.

Já o partido Ciudadanos quer acionar o Artigo 155 da Constituição Espanhola, que permitiria o governo suspender o governo regional da Catalunha. Ele também defende uma eleição imediata na região.

Nesta quinta-feira, o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, ameaçou declarar explicitamente a independência da região se o governo central da Espanha não oferecer uma oportunidade de diálogo e seguir adiante com a promessa de retirar os poderes do território semiautônomo.

A ameaça de Puigdemont veio numa carta enviada a Rajoy minutos antes de vencer um ultimato de Madri para a Catalunha desistir de sua tentativa de se tornar independente, às 10h pelo horário local (6h de Brasília). Fonte: Associated Press.