Partidos alemães iniciam negociações formais sobre governo de coalizão

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e os líderes de outros dois partidos menores se reúnem nesta sexta-feira para iniciar negociações formais sobre o novo governo de coalizão.

Antes da reunião desta sexta-feira, Merkel disse que as conversas preliminares entre os três partidos gerou um "cenário muito bom". Ela afirmou, ainda, que estará focada em estabelecer uma agenda para o novo governo que permitirá à Alemanha atacar os desafios do mundo digital e continuar atraindo investimento externo.

O líder do SPD, Martin Schulz, espera que as negociações, que devem ser concluídas dentro de duas semanas, sejam "rápidas e construtivas".

"A União Europeia precisa de uma Alemanha forte pró-Europa", disse Schulz. Ele enfrenta forte oposição dos próprios membros do partido sobre a renovação da "grande coalizão" que governou a Alemanha desde 2013.

Segundo o líder do CSU, Horst Seehofer, seu partido entra nas negociações "com boa vontade".

A União Democrata-Cristã (CDU) de Merkel, a União Cristã-Social (CSU), da Baviera, e o Partido Social-Democrata (SPD) perderam apoio nas eleições de setembro, nas quais um partido nacionalista que fez campanha contra imigração ganhou muitos votos.

As tentativas da chanceler de formar uma coalizão nunca testada com o Partido Verde e o Partido Liberal-Democrata (FDP) fracassaram no ano passado e contribuíram para um atraso sem precedentes na formação de governo.

Apesar da turbulência política, a economia da Alemanha permaneceu estável nos últimos meses.