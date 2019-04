Partido Social-Democrata vence eleição parlamentar na Finlândia

O Partido Social Democrático obteve a maior parte dos votos na eleição parlamentar da Finlândia, neste domingo, em sua primeira vitória desde 1999. Com 99% dos votos apurados, a sigla conseguia 40 cadeiras no Parlamento de 200 membros, com 17,7% dos votos, seguido pelo eurocético Partido Finlandeses, contrário à imigração, com 17,5%.

O governista Partido Central, atacado pelos rivais por suas medidas de austeridade, deve ficar em quarto lugar. Já o Partido Finlandeses integra uma aliança de partidos populistas que busca se tornar o mais forte da legislatura da União Europeia e transformar radicalmente as políticas do bloco em imigração, segurança, família e meio ambiente.

O conservador Partido Coalizão Nacional aparecia com 37 cadeiras e o Centro, do premiê Juha Sipila, 31. Sipila está deixando o posto e seu partido perdeu mais apoio que qualquer sigla em comparação com a eleição anterior, de 2015. O governo perdeu força aparentemente ao deixar de levar adiante sua ambiciosa agenda de reforma nos setores de saúde e assistência social.

Analistas viam o resultado como um reflexo do desencanto com a política tradicional na Europa. Fonte: Associated Press.