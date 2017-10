Partido separatista da Catalunha aceita disputar eleições convocadas por Madri

O partido PDeCat, do então presidente da Catalunha destituído, Carles Puigdemont, anunciou que irá participar das eleições regionais convocadas para o dia 21 de dezembro pelo governo central do país.

A porta-voz do partido, Marta Pascal afirmou que "iremos às urnas, com convicção, e desejamos profundamente que a sociedade catalã possa se expressar".

Na sexta-feira, a Catalunha proclamou independência no Parlamento, o que provocou a intervenção do governo central da Espanha na região. Fonte: Associated Press.