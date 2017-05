Partido Republicano continua a perder votos para aprovar reforma da saúde

Líderes do partido Republicano estão próximos de perder o número necessário de votos para aprovar o projeto de reforma da saúde, ameaçando os planos da Casa Branca de atingir uma importante vitória legislativa esta semana.

Ao menos 21 deputados republicanos se disseram contrários à mais nova versão do plano do partido para reformar o chamado Obamacare. Cerca de outros 20 também se disseram indecisos em relação à proposta. O partido não pode contabilizar mais de 22 defecções, uma vez que o Partido Democrata não deve oferecer nenhum voto para esta matéria.

Esta é a terceira tentativa de colocar para votação o projeto de reforma, uma das maiores promessas do governo de Donald Trump. Uma nova frustração pode enterrar os esforços dos líderes do partido no futuro próximo.

Esta manhã, o deputado republicano Fred Upton afirmou a uma radio de Michigan que não poderia apoiar o projeto em sua atual versão. "Existe um bom número entre nós que tem preocupações grandes", disse o Upton. "Ele não vai ter meu apoio do jeito que está".

Os comentários de Upton são um forte golpe contra o presidente da Casa, Paul Ryan, uma vez que o parlamentar foi um dos principais autores de projetos anteriores de reforma.

Uma das principais dificuldades da liderança do partido tem sido a de formatar um projeto que se mostre agressivo o suficiente para ter apelo entre os conservadores, ao passo que mantenha mecanismos de proteção ao consumidor que preservem o apoio dado por membros republicanos mais centristas. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários