Partido Nossa Eslováquia sofre derrota em eleição regional

O partido parlamentar neonazista da Eslováquia sofreu um golpe, depois de seu presidente não ter sido reeleito como chefe de um governo regional.

Marian Kotleba dirige o Partido Popular Nossa Eslováquia, que admira abertamente o passado nazista do país. Há quatro anos, Kotleba chocou o país ao obter vitória na região central de Banska Bystrica.

Mas nas eleições regionais no sábado, o candidato independente Jan Lunter ganhou a região com 48,5 por cento do voto, batendo completamente Kotleba, quem recebeu 23,2%, afirmou o Escritório de Estatísticas da Eslováquia.

Em um movimento sem precedentes, a maioria das coalizões e partidos de oposição concordaram em apoiar Lunter para tentar derrotar Kotleba, cujo partido conta com 14 representantes no parlamento de 150 lugares, desde as eleições parlamentares do ano passado.