Partido de Theresa May vence em reduto trabalhista

O Partido conservador da premiê Theresa May venceu uma importante eleição na noite de quinta-feira, tomando do partido Trabalhista um assento que reteve por décadas no Parlamento do Reino Unido.

O conservador Trudy Harrison venceu em Copeland, no norte do país, com 13.748 votos, derrotando o trabalhista Gill Troughton, que recebeu 11,601 votes.

Em um tuíte, o partido conservador comemorou o resultado: "Bem vindo Trudy Harrison: primeiro parlamentar de Copeland desde 1935!".

A perda de Copeland é um sinal de quanto a cena política no país mudou depois da decisão do país em deixar a União Europeia. Desde então, os trabalhistas têm tido dificuldades em manter o apoio dos eleitores da classe trabalhadora.

A derrota em Copeland, antes um reduto trabalhista, gera questionamentos sobre a capacidade de seu líder, Jeremy Corbyn, de vencer a eleição geral, o que pode causar um movimento para tirá-lo do comando do partido. Fonte: Dow Jones Newswires.

