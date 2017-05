Partido de Merkel vence eleição estadual na Alemanha, segundo boca de urna

Berlim, 14 (AE) - A União Democrata Cristã (CDU, na sigla em alemão) da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, venceu o Partido Social Democrata (SPD), de centro-esquerda, em uma disputa regional realizada neste domingo no maior Estado alemão, a Renânia do Norte-Vestfália, segundo uma pesquisa de boca de urna. Com isso, Merkel recebe um importante impulso para a eleição nacional de setembro.

A CDU, de centro-direita, superou o SPD por 34,5% a 30,5% na disputa estadual, de acordo com pesquisa de boca de urna da televisão pública ARD.

O resultado representa uma grande mudança na política alemã e é uma mostra da força política de Merkel, no momento em que ela se prepara para buscar um quarto mandato. A Renânia do Norte-Vestfália, cuja população de 18 milhões representa mais de um quinto do total do país, tem sido um bastião do SPD - a sigla governou o Estado por 45 dos últimos 50 anos.

O partido Alternativa para a Alemanha, contrário à imigração, ficou com 7,5% dos votos, segundo a pesquisa, o que poderia deixá-lo com cadeiras em 13 dos 16 Parlamentos estaduais alemães. O Partido Democrático Livre, pró-negócios, levou 12%, segundo a boca de urna, o que lhe dá impulso na campanha para tentar retomar vagas no Parlamento nacional na eleição federal de 24 de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

