Partido de centro-esquerda alemão elege Martin Schulz para concorrer com Merkel

O partido de centro-esquerda Social Democrata da Alemanha confirmou neste domingo Martin Schulz como o candidato superior do partido a concorrer com a atual chanceler, Angela Merkel, na próxima eleição geral do país em setembro.

Os líderes do partido nomearam inesperadamente Schulz após o presidente Sigmar Gabriel se afastar em janeiro. Desde então, o partido tem experimentado um avanço nas pesquisas não visto em 10 anos.

Analistas dizem que Schulz se beneficia de ser relativamente novo na política. Até à sua nomeação, o presidente de 61 anos foi presidente do Parlamento.

A secretária-geral dos sociais-democratas, Katarina Barley, disse aos repórteres à frente da convenção que o partido viu 13 mil novos membros se juntarem neste ano.

Merkel, cujo partido União Democrata-Cristã de centro-direita está em coalizão com o Social Democrata, buscará seu quarto mandato em 24 de setembro. Fonte: Associated Press

