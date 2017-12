Partido convervador da Macedônia elege líder

O principal partido conservador da oposição da Macedônia elegeu Hristijan Mickoski como seu novo líder em um congresso especial. Mickoski, o único candidato do partido VMRO-DPMNE, foi eleito no final do sábado com 376 votos de um total de 428 delegados que votaram.

A eleição ocorreu após o ex-primeiro-ministro macedônio Nikola Gruevski renunciar há duas semanas, após uma derrota no governo local eleições em outubro.

Gruevski era líder do partido desde 2003 e foi primeiro-ministro de 2006 a 2016, mas não conseguiu formar um governo de coalizão após uma eleição geral. Ele foi sucedido pelo líder social Democrata e rival Zoran Zaev, após meses de crise política.