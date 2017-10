Partido Comunista da China insere nome de Xi Jinping em constituição

O Partido Comunista da China fez nesta terça-feira, 24, uma emenda em sua constituição para incluir o nome e o ideário do atual presidente do país, Xi Jinping, o que confirma o status do líder como um dos mais fortes das últimas décadas.

O conceito desenvolvido por Xi de "socialismo com características chinesas para uma nova era" foi incluído na constituição do partido no encerramento de seu congresso, que é realizado a cada cinco anos.

"O povo chinês e a nação têm um futuro brilhante adiante", disse Xi aos delegados do partido ao final do evento. "Nesse grande momento, nos sentimos mais autoconfiantes e orgulhosos. Ao mesmo tempo, também sentimos um forte senso de responsabilidade", afirmou o líder chinês.

O ideário de Xi tem sido visto como uma ruptura com as reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping no fim dos anos 1970 e continuadas pelos predecessores Jiang Zemin and Hu Jintao.

Em um sinal do fortalecimento de Xi, seu nome foi inserido ao lado de sua teoria, o que o coloca ao lado de Deng e do fundador da China comunista, Mao Tsé-Tung. "Apenas o nome de Mao foi inserido na ideologia do partido enquanto ele estava vivo", disse o comentarista político independente Zhang Lifan.

Xi descreve seu ideário como fundamental para o país se tornar "um grande país socialista moderno" em meados deste século.