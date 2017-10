Partido Comunista da China confirma Xi Jinping na liderança por mais cinco anos

O presidente da China, Xi Jinping, foi confirmado nesta quarta-feira, 25, para um segundo mandato de cinco anos como líder do Partido Comunista Chinês.

Xi foi indicado para um novo período como secretário-geral do órgão após a primeira reunião do novo Comitê Central do partido, escolhido na véspera durante o congresso quinquenal que os comunistas estão realizando em Pequim.

Também na terça-feira, Xi foi elevado ao status de mais poderoso líder chinês em décadas, após o partido inserir seu nome e seu ideário na constituição. Xi agora figura ao lado de Mao Tsé-tung e Deng Xiaoping no principal documento do partido.

Com o poder reforçado, Xi deverá levar a China a uma expansão militar e a uma política externa mais agressiva. Internamente, qualquer manifestação de oposição ao presidente deverá ser desencorajada.

Além de confirmar Xi como secretário-geral, o Partido Comunista Chinês também informou, nesta quarta-feira, os nomes dos componentes do Comitê Permanente do Politburo, sua instância mais poderosa.

Além de Xi e do premiê Li Keqiang, o comitê conta com Li Zhanshu, Wang Yang (vice-premiê), Wang Huning, Zhao Leji, e Han Zheng (principal liderança do partido em Xangai).