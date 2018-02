Partido Comunista chinês quer eliminar limite de 2 mandatos para presidente

O Partido Comunista da China propôs a remoção do limite de dois mandatos consecutivos para presidente, segundo a agência de notícias oficial do país, a Xinhua. A iniciativa daria base para o líder do partido e atual presidente, Xi Jinping, governar além de 2023.

A proposta do partido consiste em remover da Constituição o trecho que diz que o presidente e o vice-presidente da China "não devem exercer mais de dois mandatos consecutivos". A Xinhua não deu mais detalhes sobre o assunto.

O anúncio foi feito às vésperas de uma reunião de três dias do Comitê Central marcada para iniciar nesta segunda-feira, na qual serão discutidas indicações para o alto escalão e outras questões.

Xi Jinping foi reeleito no congresso do partido no ano passado. Antes disso, ele vinha aumentando sua autoridade e enfrentando rivais, o que o permitiu passar sua agenda de controle estadual apertado e forte diplomacia. Isso inclui uma tentativa de inserir suas ideias em assuntos teóricos sobre a constituição do partido e cultivar uma imagem que lhe permitiria ficar no poder além de seu segundo mandato. Fonte: Associated Press.