Partido catalão ameaça deixar governo regional se Puigdemont convocar eleição

Um porta-voz do partido catalão Esquerda Republicana afirmou nesta quinta-feira que a coalizão de governo regional corre risco, caso o presidente Carles Puigdemont convoque uma eleição antecipada. O partido sustenta que, se isso se confirmar, estará fora do governo.

O Partido Democrático Europeu Catalão, sigla de Puigdemont, de centro-direita, e o Esquerda Republicana conduzem um governo minoritário, com o apoio da sigla CUP, de extrema-esquerda. A unidade, porém, está agora em jogo, em meio a negociações de último minuto sobre qual o próximo passo para responder à ameaça do governo do premiê Mariano Rajoy de intervir na Catalunha para evitar a secessão.

Na quarta-feira, o vice-presidente da Catalunha, Oriol Junqueras, disse que a convocação de eleições antecipadas iria contra o mandato dado pelos eleitores em um plebiscito pela separação. O governo e a Justiça espanhóis, porém, dizem que essa votação popular foi ilegal e portanto não tem qualquer valor. Fonte: Associated Press.