Azambuja diz que as discussões são importantes para os estados encontrarem soluções conjuntas de crescimento

No segundo dia de trabalhos do Fórum Brasil Central a discussão esteve voltada às questões relacionadas ao desenvolvimento dos estados integrantes do Consórcio Brasil Central – formado por Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Goiás (GO), Tocantins (TO), Rondônia (RO), Maranhão (MA) e o Distrito Federal (DF).

Participaram do evento os governadores; o ministro das Cidades, Bruno Araújo; e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo Rabello de Castro.

Para Reinaldo Azambuja, as discussões são importantes para os estados encontrarem soluções conjuntas de crescimento e enfrentarem a queda na receita decorrente da crise econômica.“Que o País possa prosseguir com a retomada do crescimento, dos investimentos e da geração de emprego”, afirmou. Assista ao vídeo.

Veja Também

Comentários