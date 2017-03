Participantes de reality show deixam região remota após um ano e descobrem que programa não estava no ar

Os participantes do programa Eden, do canal de TV Channel 4, tiveram de formar sua própria comunidade, distante da civilização, por um ano. Porém, apenas quatro episódios do programa foram ao ar, sendo que o último rodou há quase oito meses.

Antes, outros 13 participantes haviam deixado o programa pois não conseguiram suportar a vida que levavam na região, sem nenhum tipo de tecnologia ou acesso à informação.A ideia do reality show é fazer com que as pessoas vivam como na época da Bíblia, mas com tentações e problemas.

O Channel 4 garante que mais episódios devem ir ao ar ainda esse ano. Mas os participantes ficaram furiosos ao descobrirem que continuam tão anônimos do que quando entraram no programa. Melhor teria sido entrar para o Big Brother.

Veja Também

Comentários