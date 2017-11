Parte das ruas do centro de SP estão fechadas para carros e motos nesta sexta

Carros e motos não podem circular em algumas vias do Centro Histórico de São Paulo nesta sexta-feira, 24, das 6h às 18h. A ação chamada de "Sexta sem Carro" será repetida toda última sexta-feira do mês para que a população se conscientize e passe a utilizar outros meios de transporte - além de poder caminhar pelas ruas do centro.

Essa é a terceira vez que as vias serão fechadas. O primeiro teste aconteceu no "Dia Mundial Sem Carro" em 22 de setembro. Os bloqueios acontecem em toda a extensão da Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e em trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista), sendo permitido somente o trânsito de ônibus, táxis, vans escolares e bicicletas.

A Companhia de Engenharia de Trafego (CET) colocou faixas na região alertando para os bloqueios e acompanhará o evento, monitoramento os desvios propostos e os principais cruzamentos afetados e orientando os motoristas sobre a proibição.

Bloqueios

- Praça da Sé com Rua Venceslau Brás;

- Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto;

- Rua Coronel Xavier de Toledo com Viaduto do Chá;

- Rua Florêncio de Abreu com Ladeira da Constituição.

Desvios

- Sentido da Praça da Sé/Praça Ramos de Azevedo: Rua Senador Feijó, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Rua Coronel Xavier de Toledo e Praça Ramos de Azevedo.

- Sentido da Praça Ramos de Azevedo/Praça da Sé: Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás e Praça da Sé.

Não haverá alterações no transporte público, uma vez que estará liberado o trânsito para ônibus e táxis nas vias bloqueadas.