Parques e praças de Campo Grande têm horário diferenciado

Já no dia 1º de janeiro de 2017, locais permanecerão fechados / Divulgação

As praças e os parques esportivos em Campo Grande terão seus horários de funcionamento reduzidos nesta passagem de ano.

No dia 31 de dezembro, a Praça Belmar Fidalgo abrirá normalmente, às 4h30, e fechará ao meio-dia, mas as outras praças e parques abrirão às 6 horas e fecharão ao meio-dia. Este horário vale para locais como o Centro Olímpico da Vila Nasser, Praça Elias Gadia e os Parques Sóter, Tarsila do Amaral e Jacques da Luz.

No primeiro dia do Ano Novo, os parque e praças ficarão fechados. Todos os locais voltam a funcionar normalmente a partir do dia 2 de janeiro.

