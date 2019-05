Parques dos Poderes e Parque das Nações indígenas são dicas para curtir o feriado na capital

Os parques são gratuitos e uma opção de lazer dentro da cidade. - (Foto: Divulgação/Chico Ribeiro)

Quem vai ficar em Campo Grande no feriado do dia do trabalhador, 1° de maio, pode aproveitar o dia de folga no Parque dos Poderes e Parque das Nações para praticar esportes ou curtir as áreas verdes com a família e amigos. Os parques são gratuitos e uma opção de lazer dentro da cidade.

O Parque dos Poderes, além de abrigar diversos órgãos do Governo do Estado, é uma Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral, criada como Reserva Ecológica do Parque dos Poderes em 1981 e elevada à categoria de Parque Estadual do Prosa (PEP) em 2002.

O projeto “Amigos do Parque” também acontece no dia do feriado, das 7h às 19h, onde a pista lateral é bloqueada para o trânsito de veículos e fica reservada para os pedestres, que aproveitam para fazer caminhada, corrida, andar de bicicleta ou patins. O espaço compreende a área entre a rotatória da avenida Mato Grosso (após a avenida Hiroshima) até a avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros).

No Parque das Nações o funcionamento será normal, das 6h às 21h, onde os visitantes podem contemplar o lago, levar as crianças nos parquinhos de areia, curtir uma extensa área verde para prática de caminhadas, corridas, andar de bicicleta, andar de skate na pista e aproveitar as quadras de vôlei, futsal e basquete. O parque está localizado nos altos da avenida Afonso Pena.