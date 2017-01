Parque Olímpico do Rio é aberto à população

Uma parte do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, foi aberta hoje (21) à população. Chamada de Via Olímpica, o local funcionará como área de lazer aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.

O espaço tem pista de skate street, duas quadras poliesportivas, um campo de gramado sintético, equipamentos de ginástica para adultos, uma academia para idosos e um parque infantil. Além disso, foi criado um monumento chamado Muro dos Campeões, com a descrição (também em braile), de todos os 2.568 medalhistas da Rio 2016.

Segundo o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, as arenas esportivas utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 serão geridas pelo Ministério do Esporte. E pelo menos uma delas, a Arena Carioca 3, será transformada em escola. O local será também palco do Rock in Rio, que será realizado em setembro.

O Parque Olímpico foi sede de nove modalidades olímpicas, entre elas, basquete, natação, polo aquático, ciclismo de pista, ginástica e tênis.

