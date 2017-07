Parque Nacional do Itatiaia registra a mais baixa temperatura do ano

O Parque Nacional do Itatiaia, no sul fluminense, registrou hoje (26), por volta das 3h da madrugada, a temperatura mais baixa do ano, quando os termômetros assinalaram -8,7° Celsius (°C), na estação meteorológica do Posto Marcão, localizada a 2.469 metros de altitude. De acordo com o funcionário do parque Sidnei da Fonseca, que trabalha na portaria da estação, a sensação térmica atingiu -9°C. Na região chegou a gear, mas não nevou.

Sidnei da Fonseca, que trabalha no parque há mais de 10 anos, disse que no Abrigo Rebouças, na subida da montanha, um pouco mais abaixo, a 2.380 metros de altitude, a temperatura ficou mais baixa ainda, mas como no local não tem estação meteorológica não há como aferir a temperatura exata na região, porém a sensação térmica lá é de muito mais frio, disse. O funcionário explicou que o local por ser mais úmido e cortado pelo Riacho Campo Belo, a temperatura nesse ponto fica sempre mais baixa. No dia 29 de junho deste ano, o Parque Nacional do Itatiaia registrou a temperatura de - 6,8ºC.

Por ser época de férias, as pousadas do parque estão praticamente lotadas. Muitos turistas se deslocam de vários pontos do país para observar a neve na região, que este ano ainda não chegou.

Criado em junho de 1937 e situado na Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional do Itatiaia abrange os municípios de Itatiaia e Resende, no estado do Rio de Janeiro e Bocaina de Minas e Itamonte, no estado de Minas Gerais, onde ficam aproximadamente 60% de seu território. A unidade está localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, próximo à Rodovia Presidente Dutra, tendo como polo econômico mais próximo a cidade de Resende. Apresenta um relevo caracterizado por montanhas e elevações rochosas, com altitude variando de 600 a 2.791 metros, no seu ponto culminante, o Pico das Agulhas Negras.

