Parque Nacional de Brasília já teve 10% da área atingida pelo fogo

Cerca de 10% da área do Parque Nacional de Brasília já foi atingida pelo fogo em incêndios que atingem a unidade, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O parque tem 42,4 mil hectares e abrange áreas em regiões administrativas do Distrito Federal e o município goiano de Padre Bernardo.

Junto com o ICMBio, responsável pela gestão da unidade de conservação, homens do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) seguem trabalhando em duas áreas do parque atingidas pelo fogo nos últimos dias.

Um dos incêndios foi controlado ontem (30), mas 10 homens do ICMBio e 10 bombeiros militares mantêm a operação na área para fazer a chamada vigilância de extinção, método de prevenção para que nenhuma fagulha da área queimada seja levada pelo vento para regiões não atingidas pelo fogo, provocando um novo incêndio.

Em outro foco de incêndio no parque, na Chapada Imperial, as chamas ainda estão em algumas áreas e quatro aviões de combate a incêndio foram enviados ao local: dois dos Bombeiros e dois do ICMBio. Além das aeronaves, 60 homens tentam controlar o fogo na região.

Ontem, a Defesa Civil do Distrito Federal decretou estado de emergência devido à baixa umidade relativa do ar, que chegou a ficar abaixo dos 11% esta semana.

*Estagiária sob supervisão da editora Luana Lourenço

