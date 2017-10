Parque das Nações, vias de Bonito e vicinal de Nova Andradina são beneficiados com investimentos do Governo

Campo Grande (MS ) – Uma rodovia municipal de Nova Andradina, diversas vias de Bonito e o Parque das Nações Indígenas irão receber investimentos do Governo do Estado nos próximos dias. Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (26.10), um lançamento de licitação e divulgados dois resultados de certame.

A tomada de preços 088/2017, que acontece no dia 13 de novembro, às 9 horas, na sede da Agesul, na Capital, tem como objeto o cascalhamento para restauração da Rodovia Municipal NA-18, no trecho entre o entroncamento da MS-134 e a usina Santa Helena, numa extensão de 10,770 km. O serviço está orçado em R$ 1.026.457,15.

Já as duas licitações que tiveram seus resultados divulgados, representam investimentos da ordem de R$ 2.983.156,79. O primeiro irá beneficiar o município de Bonito, onde diversas vias do município irão receber serviços de tapa-buraco e recapeamento. E o outro contemplará com uma reforma o Parque das Nações Indígenas, onde serão reformados os núcleos de apoio básico, guaritas, quadras poliesportivas e gradil. O valor do investimento é de R$ 946.580,17 mil e os trabalhos terão início imediato após a assinatura do contrato, ou seja, em cerca de 20 dias.

Confira as publicações na íntegra nas páginas 33 e 34.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Chico Ribeiro