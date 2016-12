Paróquias de Campo Grande realizam missas de Natal

As paróquias de Campo Grande contam com programação das missas de Natal para os dias 24 e 25 de dezembro. O arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa participa da celebração em Bandeirantes no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, às 19h do dia 24 e no dia 25 às 8h da manhã.

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida - R. José C A Rosa, 2215, Bandeirantes - MS

Na véspera do Natal, (24) serão realizadas missas do Galo nas seguintes paróquias:

Santo Antônio - R. Tv. Lydia Baís, s/n - Centro - 20h

Perpétuo Socorro - Av. Afonso Pena, 377 - 20h

São José - R. Pedro Celestino, 1446 - 20h

São Judas Tadeu - Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58 – Jardim América - 20h

Nossa Senhora Aparecida - Av. Eduardo Elias Zahran, 211 - Vila Santa Dorotheia - 20h.

São João Bosco - R. Paraíba, 1787 - Vila Gomes - faz missa dia 24 de dezembro às 19h.

No dia de Natal, (25) as celebrações serão em horários diferentes: no período da manhã entre as 6h/8h e noturno entre 18h/20h.





Veja Também

Comentários